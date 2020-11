DFB rechtfertigt Länderspiele in Pandemie-Zeiten

Frankfurt am Main: Der Deutsche Fußball-Bund hat die Austragung von Länderspielen in Pandemie-Zeiten gerechtfertigt. Für den Verband seien die abgeschlossenen Verträge bindend, sofern Anordnungen der Behörden dem nicht entgegenstünden, so der DFB. Der Verband betonte auch den wirtschaftlichen Faktor: die Einnahmen durch die Nationalmannschaft seien für die finanzielle Unterstützung des Amateur- und Nachwuchsbereiches wichtig. Die DFB-Elf trifft am Abend in der Nations League auf Spanien. In Sevilla reicht dem Team von Bundestrainer Löw ein Unentschieden für den Gruppensieg.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.11.2020 14:15 Uhr