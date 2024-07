DFB-Präsident lobt Leistung der Nationalmannschaft nach Aus

Herzogenaurach: DFB-Präsident Neuendorf hat die Leistung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem EM-Aus gelobt. Bei der Abschluss-Pressekonferenz sagte Neuendorf, das zentrale Ziel, dass die Fans hinter dem Team stehen, sei erreicht. Und Deutschand sei ein ganz toller Gastgeber in den vergangenen Wochen gewesen. Das gestrige EM-Aus der deutschen Fußballnationalmannschaft haben so viele Menschen am Fernseher verfolgt wie kein Spiel dieser EM zuvor. Im Durchschnitt sahen gut 26 Millionen Zuschauer die 1:2-Niederlage im Viertelfinale gegen Spanien. Heute Abend spielen England und die Schweiz um den Einzug ins Halbfinale. Anschließend treffen in Berlin die Niederlande und die Türkei aufeinander. Im Hinblick auf dieses Spiel appellierte die Gewerkschaft der Polizei an die türkischen Fans, auf den sogenannten Wolfsgruß zu verzichten. Politik habe auf dem Fußballplatz nichts zu suchen, erklärte GdP-Chef Kopelke.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2024 13:30 Uhr