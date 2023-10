DFB-Pokal-Spiel Saarbrücken - FC Bayern in Gefahr

Saarbrücken: Das DFB-Pokal-Spiel des FC Bayern München beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken am Mittwoch steht auf der Kippe. Grund ist der schlechte Zustand des Rasens im Saarbrücker Ludwigspark nach den Regenfällen vom Wochenende. Ein Sprecher des saarländischen Vereins teilte der Nachrichtenagentur sid mit, dass eine Platzkommission den Rasen heute Morgen begutachtet hat. Sie berät jetzt und will am Nachmittag bekannt geben, ob die Begegnung dort stattfinden kann. Weil sich am Sonntag zahlreiche Pfützen und Löcher im Rasen im Stadion von Saarbrücken gebildet hatten, hatte der Schiedsrichter eine Drittliga-Partie zwischen der Heimmannschaft und Dynamo Dresden abgebrochen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.10.2023 12:45 Uhr