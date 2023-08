DFB-Pokal: Köln schlägt Osnabrück nach Verlängerung

Zum Fußball: In der ersten DFB-Pokalrunde hat Köln in Osnabrück gewonnen, mit 3:1 nach Verlängerung. Der Regionalligist Homburg setzte sich überraschend mit 3:0 gegen Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt durch. Hoffenheim gewann 4:1 in Lübeck, Magdeburg 2:1 in Regensburg. Und: Bei der Fußball-WM der Frauen steht das erste Halbfinale an: Spanien und Schweden spielen um den Einzug ins Endspiel.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.08.2023 05:00 Uhr