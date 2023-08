DFB-Pokal: Köln schlägt Osnabrück nach Verlängerung

zum Fußball: Köln ist mit Müh und Not in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Der Bundesligist setzte sich in Osnabrück mit 3 zu 1 nach Verlängerung durch. Darmstadt blamierte sich beim Viertligisten Homburg und verlor 0 zu 3. Hoffenheim gewann 4 zu 1 in Lübeck. Regensburg musste sich mit 1 zu 2 gegen Zweitligist Magdeburg geschlagen geben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.08.2023 01:00 Uhr