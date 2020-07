DFB-Pokal geht zum 20. Mal nach München

Nachrichtenarchiv - 04.07.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der FC Bayern München hat sich zum 20. Mal den DFB-Pokal geholt. Im Finale in Berlin besiegte der Titelverteidiger Bayer Leverkusen mit 4 zu 2. Die Tore für die Bayern schossen David Alaba, Serge Gnabry und zweimal Robert Lewandowski. Das Finale fand wegen der Corona-Krise vor leeren Rängen statt. Auch in der Stadt gibt es keine Fantreffen oder Partys. Bayern hat nun die Chance auf das Triple in der Saison: nach dem Meistertitel und dem DFB-Pokal geht es im August in der Champions League weiter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2020 22:00 Uhr