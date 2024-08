DFB-Pokal: Frauen des FC Bayern müssen nach Sand

Frankfurt am Main: Am Abend ist die zweite Runde des DFB-Pokals der Frauen ausgelost worden. Der FC Bayern muss bei Zweitligist SC Sand antreten. Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg empfängt den SC Freiburg. Die Spiele werden zwischen dem 7. und dem 11. September ausgetragen. Saisonauftakt ist für die Münchnerinnen am Sonntag beim Supercup gegen Wolfsburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2024 23:00 Uhr