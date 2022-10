DFB-Pokal: FC Bayern München steht im Achtelfinale

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, Höchstwerte 13 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten, zum Abend hin im Norden Frankens etwas Regen. Höchstwerte 13 bis 21 Grad. In der Nacht bewölkt und gelegentlich Regen, Tiefsttwerte um 10 Grad. Die Aussichten bis Sonntag Morgen und am Samstag bewölkt und regnerisch bei 13 bis 18 Grad. Am Sonntag freundlicher bei 17 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2022 06:00 Uhr