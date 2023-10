DFB-Pokal: FC Bayern bekommt den 1. FC Saarbrücken zugelost

Dortmund: Am Abend ist in Dortmund die zweite Runde des DFB-Pokals ausgelost worden. Der FC Bayern tritt auswärts beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken an, der 1. FC Nürnberg empfängt Liga-Konkurrent Rostock, Fürth spielt beim FC Homburg und die Spielvereinigung Unterhaching hat den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf zu Gast. Es gibt mehrere Duelle zweier Erstligisten: Dortmund trifft auf Hoffenheim, Stuttgart empfängt Union Berlin, Wolfsburg spielt gegen RB Leipzig und Mönchengladbach gegen Heidenheim.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.10.2023 20:00 Uhr