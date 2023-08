DFB-Pokal: Drittligist Unterhaching siegt gegen Bundesligist Augsburg

Zum Fußball: In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals hat die Spielvereinigung Unterhaching das bayerische Derby überraschend für sich entschieden. Der Drittliga-Aufsteiger gewann gegen Erstligist FC Augsburg mit 2:0. Die Tore für Unterhaching erzielten Mathias Fetsch in der 28. Spielminute und Boipelo Mashigo in der Nachspielzeit. Außerdem spielten: SV Oberachern - SC Freiburg 0:2 TuS Makkabi Berlin - Vfl Wolfsburg 0:6 RW Koblenz - 1. FC Kaiserslautern 0:5 Uuvor endeten bereits die Partien Rostocker FC - 1. FC Heidenheim 0:8 und RW Essen - Hamburger SV 3:4 nach Verlängerung.

13.08.2023