DFB kritisiert FIFA-Strafen für "One Love"-Binde

Nachrichtenarchiv - 21.11.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Doha: Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hat die Diskussion über Menschenrechte und Toleranz einen neuen Höhepunkt erreicht. Weil der Weltverband FIFA sportliche Sanktionen angedroht hat, verzichten mehrere Verbände darauf, ihre Mannschafts-Führer mit der "One-Love"-Kapitänsbinde auflaufen zu lassen. Auch Manuel Neuer wird sie übermorgen beim ersten Spiel des deutschen Teams nicht tragen. DFB-Präsident Neuendorf sprach von einem beispiellosen Vorgang in der WM-Geschichte. Demnach hätte der DFB Geldstrafen in Kauf genommen. Man wolle aber die Spieler nicht in die Situation bringen, dass sie verwarnt oder gar gezwungen werden, das Spielfeld zu verlassen. Die FIFA begründete das Verbot mit WM-Regularien. - Seit 14 Uhr spielt England gegen den Iran. Die englischen Spieler knieten vor Anpfiff nieder, als Zeichen gegen Rassismus. Die iranischen Spieler sangen bei der Nationalhymne nicht mit - aus Solidarität mit den Menschen, die im Iran gegen das Regime protestieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2022 15:00 Uhr