DFB gibt grünes Licht für Fortsetzung der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga

Frankfurt am Main: Der DFB hat einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs der 3. Liga zugestimmt. Der DFB-Bundestag stimmte mit großer Mehrheit dafür, die Saison am 30. Mai fortzusetzen. Anträge auf Abbruch der Saison wurden abgelehnt. Zudem sprachen sich die Delegierten dafür aus, den Spielbetrieb der Frauen-Bundesliga am kommenden Freitag wieder aufzunehmen. Thematisiert hat der Verbandstag auch die Folgen der Corona-Krise für den DFB. Schatzmeister Osnabrügge sprach von der tiefsten wirtschaftlichen Krise der jüngeren Vergangenheit. Im schlimmsten Fall könne die Krise zur Existenzbedrohung für den DFB werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.05.2020 21:45 Uhr