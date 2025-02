DFB-Gericht spricht Bochum Sieg in Berlin zu

DFB-Gericht spricht Bochum Sieg in Berlin zu: Die Bundesliga-Partie zwischen dem VfL Bochum und Union Berlin von Mitte Dezember wird als 2:0 für das Auswärtsteam gewertet. In dem Spiel hatte ein Fan der Heimmannschaft dem Bochumer Torwart Patrick Drewes ein Feuerzeug an den Kopf geworfen.

