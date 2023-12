DFB-Fußballerinnen wahren Chance auf Olympia 2024

Rostock: Die deutschen Fußball-Nationalspielerinnen haben ihre Chance auf eine Olympia-Teilnahme 2024 gewahrt. Das Team gewann am Abend in Rostock im Nations-League-Spiel gegen Dänemark mit 3:0. - Bei den Männern gewann in der Bundesliga Köln im Freitagsspiel in Darmstadt mit 1 zu 0.

