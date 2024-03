DFB-Fußballerinnen erwischen machbare Lose für EM-Qualifikation

Nyon Die DFB-Fußballerinnen stehen bei der Qualifikation zur Europameisterschaft 2025 in der Schweiz vor lösbaren Aufgaben. Das Team von Trainer Hrubesch trifft auf Österreich, Island und Polen. Das hat die UEFA-Auslosung in Nyon in der Schweiz ergeben. Damit bleiben den Deutschen in der EM-Qualifikation starke Teams wie Vize-Weltmeister England oder die traditionell starken Schwedinnen und Däninnen erspart. Die sechs Spieltage werden zwischen April und Juli absolviert und damit vor den Olympischen Spielen in Paris.

