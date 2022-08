DFB-Frauen von tausenden Fans in Frankfurt gefeiert

EU und Nato fordern vollständige Umsetzung des Getreide-Abkommens

Odessa: Der Start der Getreidelieferungen aus der Ukraine nährt die Hoffnung, die internationale Ernährungskrise könnte bald gelindert werden. Aus dem ukrainischen Infrastrukturministerium hieß es, das Land mache heute einen weiteren Schritt um den weltweiten Hunger zu verhindern. Das Auswärtige Amt in Berlin sprach von einem "Hoffnungsschimmer in einer sich zuspitzenden Ernährungskrise". Die Europäische Union und die Nato forderten Russland dazu auf, das Getreideabkommen mit der Ukraine vollständig umzusetzen. In der Früh hatte ein erstes Frachtschiff mit 26.000 Tonnen Mais an Bord Odessa verlassen, es soll morgen in der Türkei überprüft werden. Am Mittwoch wird die Ladung dann im Libanon erwartet. Schätzungen zufolge liegen in ukrainischen Häfen bis zu 25 Millionen Tonnen Getreide, die wegen des Krieges nicht exportiert werden konnten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2022 22:00 Uhr