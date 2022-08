DFB-Frauen von tausenden Fans in Frankfurt gefeiert

Bund gibt 880 Millionen Euro im Kampf gegen Hunger

Berlin: Zur Bekämpfung des Hungers in der Welt stellt die Bundesregierung weitere 880 Millionen Euro bereit. Wie eine Sprecherin des Bundesentwicklungsministeriums erklärte, soll das Geld dort eingesetzt werden, wo die Not am größten ist, weil sich unterschiedliche Krisen überlappen. Sie verwies unter anderem auf die Sahel-Zone in Afrika, die vom Klimawandel und von bewaffneten Konflikten betroffen ist. Unterstützt werden auch Länder im Nahen Osten, wie der Libanon. Dorthin seien viele Menschen aus Syrien geflüchtet, zudem stiegen dort die Nahrungsmittelpreise. Laut einer aktuellen Studie des UN-Flüchtlingshilfswerks treffen Lebensmittelknappheit und Hunger vor allem Geflüchtete und die Regionen, die sie aufnehmen.

