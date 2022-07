DFB-Frauen treffen im Halbfinale auf Frankreich - 4x100 Meter Staffel der Frauen holt Bronze bei WM

Nachrichtenarchiv - 24.07.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rotherham: Deutschland trifft bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen im Halbfinale auf Frankreich. Die Französinnen gewannen am späten Abend nach Verlängerung gegen die Titelverteidigerinnen aus den Niederlanden. Das einzige Tor des Spiels erzielte Verteidigerin Eve Perisset per Foulelfmeter. Das Spiel der DFB-Frauen gegen Frankreich um den Einzug ins Finale findet am Mittwochabend statt. Bei der Leichtathletik-WM hat die deutsche Frauenstaffel über 4 mal 100 Meter überraschend Bronze geholt. Das Quartett um Gina Lückenkemper landete hinter den USA und Jamaika auf Platz drei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.07.2022 01:00 Uhr