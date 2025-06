DFB-Frauen schlagen Österreich mit 6:0

Zum Fußball: Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen ist in der Nations League weiter ungeschlagen. Gegen Österreich in Wien hieß es am Ende 6:0 für das deutsche Team. Es war schon vor der Partie für das Final Four qualifiziert.

