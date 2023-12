DFB-Frauen schlagen Dänemark 3:0

Rostock: In der Fußball-Nations-League der Frauen hat das deutsche Team Dänemark mit 3:0 bezwungen. Mit diesem Sieg wahrten die DFB-Frauen die Chance, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. In der Bundesliga gewann Köln in Darmstadt mit 1:0. Die Kölner haben damit die Abstiegsränge vorerst verlassen. In der zweiten Liga spielten: St. Pauli - Hamburger SV 2:2 und Schalke - Osnabrück 4:0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2023 23:00 Uhr