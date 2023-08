DFB-Frauen scheiden bei der Fussball-WM aus

Kurzmeldung ein/ausklappen "Freemantle Highway" sicher im Hafen von Eemshaven

Eemshaven: Die Gefahr einer Umweltkatastrophe vor der niederländischen Küste ist abgewendet. Der vor einer Woche nach einem Großbrand schwer beschädigte Auto-Frachter ist sicher in den Hafen von Eemshaven geschleppt worden. Die "Freemantle Highway" mit rund 3800 Autos an Bord wurde von mehreren Überwachungs-Schiffen sowie einem Flugzeug begleitet. Nach Angaben der zuständigen Wasserbehörde ist das gut 200 Meter lange Schiff intakt und das Feuer an Bord erloschen. Auf offener See habe aber das Risiko bestanden, dass die Flammen wieder auflodern. In Eemshafen soll die Freemantle Highway zunächst entladen und mehrere tausend Tonnen Schweröl sollen entsorgt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2023 15:00 Uhr