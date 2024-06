DFB-Frauen qualifizieren sich vorzeitig für EM

Gdynia: Die deutschen Fußballerinnen haben sich vorzeitig für die Europameisterschaft 2025 in der Schweiz qualifiziert. Sie gewannen am Abend in Polen mit 3:1. Es war der vierte Sieg im vierten Spiel. Ende Juli starten die deutschen Spielerinnen bei den olympischen Spielen in Paris ins Turnier.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2024 20:00 Uhr