Nachrichtenarchiv - 01.12.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Faro: Die Frauen-Fußball-Nationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation Verfolger Portugal sicher besiegt. Das Team von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg setzte sich in Faro mit 3:1 gegen die Gastgeberinnen durch. Damit baute das DFB-Team seinen Vorsprung in der Gruppe H auf die Portugiesinnen auf fünf Punkte aus.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.12.2021 04:00 Uhr