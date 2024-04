DFB-Frauen gewinnen in EM-Qualifikation gegen Island

Zum Sport: Die deutschen Fußballerinnen haben auch ihr zweites EM-Qualifikationsspiel gewonnen. Das Team von Trainer Hrubesch besiegte die Isländerinnen am Abend in Aachen mit 3:1 und ist damit Tabellenerster in seiner Gruppe. Die Tore für Deutschland erzielten Lea Schüller, die zweimal traf, und Lena Oberdorf. Auch die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen hat gewonnen: Bei der Weltmeisterschaft in den USA holte das DEB-Team mit dem 3:0 gegen China den vierten Sieg im vierten Vorrundenspiel. Als Gruppenerster standen die deutschen Frauen schon vorher fest.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.04.2024 20:15 Uhr