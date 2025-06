DFB-Frauen gewinnen in der Nations League mit 60 gegen Österreich

Zum Fußball: Die DFB-Frauen haben einen Monat vor der Europameisterschaft einen Kantersieg in der Nations-League gefeiert. Mit 6:0 gewannen sie am Abend in Wien gegen Österreich und sind als Gruppensiegerinnen auch am letzten Spieltag ungeschlagen. - Bei den Männern beginnt am Abend das Finalturnier: Die Mannschaft von Bundestrainer Nagelsmann trifft im Halbfinale auf Portugal. Anpfiff in München ist um 21 Uhr.

