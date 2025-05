DFB-Frauen erreichen Final Four der Nations League

Bremen: Die deutschen Fußballerinnen haben sich vorzeitig für die Endrunde der Nations League qualifiziert. Sie gewannen in Bremen gegen die Niederländerinnen mit 4:0. Damit zieht die DFB-Auswahl als Gruppensieger in die Runde der letzten vier ein. Ausgespielt wird der Titel im Herbst. - In der Champions League der Männer steht heute Abend in München das Finale an. Paris Saint-Germain und Inter Mailand kämpfen um den Pokal. Anstoß ist um 21 Uhr.

