DFB-Frauen bestreiten gegen Island zweites EM-Qualifikationsspiel

Aachen: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen bestreitet heute Abend ihr zweites EM-Qualifikationsspiel. Gegner ist das Team aus Island. Nach ihrem Länderspiel-Debut am vergangenen Freitag rückt Bibiane Schulze Solano von Athletic Bilbao in die Startelf. Die Partie im Stadion am Aachener Tivoli beginnt um 18:10 Uhr.

