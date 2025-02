DFB-Frauen besiegen in der Nations League Österreich

Nürnberg: Die deutschen Fußballerinnen haben ihr zweites Nations-League-Spiel gewonnen. Das Team setzte sich am Abend in Nürnberg mit 4:1 gegen Österreich durch. Damit stehen die deutschen Fußballerinnen an der Spitze ihrer Gruppe. Ihr erstes Nations-League-Spiel in den Niederlanden war 2:2 ausgegangen. Als nächstes geht es gegen Schottland.

