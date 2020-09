DFB ermahnt Bayern und Schalke wegen Corona-Verstößen

Libanons Präsident schlägt Wiederaufbau Beiruts nach Zonen vor

New York: Gut einen Monat nach der verheerenden Explosion in Beirut hat Libanons Präsident Aoun erneut um internationale Hilfe beim Wiederaufbau gebeten. Es bestehe enormer Bedarf an Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft, sagte er in einer aufgezeichneten Video-Ansprache bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Das größte Problem seien die zerstörten Stadtteile und Einrichtungen in der Hauptstadt. Eine Lösung sieht Aoun darin, das zerstörte Gebiet aufzuteilen. Jedes Land, das helfen wolle, könne eine bestimmte Fläche übernehmen und den Wiederaufbau direkt durchführen. Dabei seien 200 000 Häuser betroffen, der Schaden liege bei 4,5 Milliarden Dollar. Im Hafen von Beirut waren am 4. August durch eine gewaltige Detonation mehr als 190 Menschen getötet und rund 6000 weitere verletzt worden. Auslöser waren große Mengen an hochexplosiven Ammoniumnitrats.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.09.2020 04:00 Uhr