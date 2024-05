DFB-Elf zieht um nach Franken

Blankenhain: Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft endet heute die erste Phase der EM-Vorbereitung. Bundestrainer Nagelsmann und der vorläufige Kader trainieren zum letzten Mal im thüringischen Blankenhain. Am Nachmittag verlässt der DFB-Tross dann das Trainingslager und reist mit dem Zug weiter nach Franken. Dort wird beim Ausrüster Adidas Quartier bezogen. Die deutschen Fußballer starten am 14. Juni in die Heim-EM mit dem Eröffnungsspiel gegen Schottland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.05.2024 10:45 Uhr