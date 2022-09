DFB-Elf verliert gegen Ungarn 0:1

Nachrichtenarchiv - 23.09.2022 23:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leipzig: Zwei Monate vor Beginn der WM in Katar hat die deutsche Nationalmannschaft die erste Niederlage unter Trainer Hansi Flick kassiert. In der Nations League verlor die DFB-Elf ihr Heimspiel gegen Ungarn mit 0:1, hat nun vier Punkte Rückstand auf den Tabellenführer und keine Chance mehr auf den Gruppensieg. Zum Gruppenabschluss treten die Deutschen am Montag gegen England an.

