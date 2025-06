DFB-Elf unterliegt Frankreich in der Nations League

Stuttgart: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat am Nachmittag auch das Spiel um den dritten Platz in der Nations League verloren. Die DFB-Elf von Bundestrainer Nagelsmann unterlag in Stuttgart der französischen Auswahl mit 0 zu 2. Am Abend findet dann noch das Finale statt. In München kämpfen ab 21 Uhr Portugal und Spanien um den Titelgewinn in der Nations League.

