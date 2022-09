DFB-Elf spielt in der Nations League ohne Neuer und Goretzka gegen Ungarn

Nachrichtenarchiv - 23.09.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leipzig: Die DFB-Elf der Männer empfängt am Abend in der Nations League Tabellenführer Ungarn zum vorletzten Gruppenspiel. Wegen einer Corona-Infektion muss Bundestrainer Flick auf die Bayernprofis Leon Goretzka und Kapitän Manuel Neuer verzichten. Als Ersatz für Neuer hütet Barcelona-Keeper ter Stegen das deutsche Tor. Am Montag folgt dann der letzte Nations-League-Einsatz der Nationalmannschaft in diesem Jahr gegen England.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2022 10:00 Uhr