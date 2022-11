DFB-Elf spielt ab 14.00 Uhr gegen Japan

Kurzmeldung ein/ausklappen Finanzministerium schlägt für Übergewinne einen Steuersatz von 33 Prozent vor

Berlin: Die seit langem in der Diskussion stehende Übergewinnsteuer nimmt allmählich Formen an: Das Bundesfinanzministerium schlägt einem Bericht von "Welt Online" zufolge vor, die Übergewinne von Mineralöl- und Gasunternehmen mit einem Satz von 33 Prozent zu besteuern. Das geht aus einer Formulierungshilfe zum Jahressteuergesetz '22 hervor. Betroffen sind alle Betriebe, die im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich tätig sind. Sie sollen all die Gewinne der Jahre 2022 und 2023 extra versteuern müssen, die mehr als 20 Prozent über dem Durchschnittsgewinn der Jahre 2018 bis 2021 liegen. Die Einnahmen will der Bund dem Bericht zufolge verwenden, um die Strompreisbremse zu finanzieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2022 06:00 Uhr