DFB-Elf spielt 3:3 gegen die Türkei

Nachrichtenarchiv - 08.10.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Sport: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist in ihrem Testspiel gegen die Türkei nicht über ein 3:3-Unentschieden hinausgekommen. Obwohl die DFB-Elf dreimal in Führung gehen konnte, reichte es am Ende nicht zu einem Sieg. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw hat nun dreimal in Folge nicht gewinnen können. Am Samstag spielt Deutschland in der Nations League gegen die Ukraine, am Dienstag dann gegen die Schweiz.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.10.2020 04:00 Uhr