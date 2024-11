DFB-Elf spielt 1 zu 1 gegen Ungarn in der Nations League

Zum Sport: Im letzten Länderspiel des Jahres muss sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit einem 1 zu 1 gegen Ungarn zufriedengeben. Felix Nmecha brachte Deutschland in der 76. Minute in Führung. Ungarn erzielte den Ausgleich in der Nachspielzeit per Handelfmeter. Deutschland hatte sich schon vorher als Gruppensieger fürs Viertelfinale der Nations League qualifiziert. - Und: Der spanische Tennisprofi Rafael Nadal hat seine Tennis-Karriere beendet. In seinem letzten Spiel bei den Davis-Cup-Finals in Malaga verlor er das Einzel gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp in zwei Sätzen. Auch das anschließende, entscheidende Doppel verloren die Spanier.

