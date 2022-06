DFB-Elf schlägt Italien 5:2

Bundesregierung stützt Gazprom Germania mit Milliardenbetrag

Berlin: Der Bund will die deutsche Gazprom-Tochter Germania mit einer Milliardenhilfe stützen, um die Gasversorgung in Deutschland auch in Zukunft zu sichern. Regierungskreisen zufolge geht es um eine Summe zwischen neun und zehn Milliarden Euro. Gazprom Germania steht seit Anfang April unter staatlicher deutscher Kontrolle. Infolge russischer Sanktionen sei das Unternehmen in eine finanzielle Schieflage geraten, so die Bundesregierung. Die geplante Milliardenhilfe diene der Liquiditätssicherung und der Ersatzbeschaffung von Gas. Es werde sichergestellt, dass das Darlehen der Förderbank KfW nicht nach Russland abfließen kann.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.06.2022 22:45 Uhr