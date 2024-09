DFB-Elf holt 2:2-Remis gegen die Niederlande in der Nations League

Zum Sport: Die deutsche Nationalmannschaft hat im Topspiel der Nations League unentschieden gegen die Niederlande gespielt. Die beiden Teams trennten sich am Abend in Amsterdam mit 2:2. Die Tore für die DFB-Elf erzielten Undav und Kimmich. Deutschland bleibt damit Tabellenführer in seiner Nations-League-Gruppe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2024 06:00 Uhr