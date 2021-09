DFB-Elf gewinnt WM-Qualifikationsspiel gegen Armenien mit 6:0

Nachrichtenarchiv - 05.09.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihr WM-Qualifikationsspiel gegen Armenien mit 6:0 gewonnen. Die Tore erzielten Serge Gnabry, der zweimal traf, sowie Marco Reus, Timo Werner, Jonas Hofmann und Karim Adeyemi. Mit dem Sieg im ersten Heimspiel des neuen Bundestrainers Hansi Flick übernahm die DFB-Elf die Tabellenführung in der Gruppe J vom bisherigen Spitzenreiter Armenien. Vor dem Anpfiff in Stuttgart hatten beide Mannschaften und die 18.000 Zuschauer des verstorbenen Torjägers Gerd Müller gedacht. Die Spieler hielten eine Schweigeminute am Mittelkreis ab, die Fans erhoben sich von ihren Plätzen. Zudem wurden Manuel Neuer und Thomas Müller vom Deutschen Fußball-Bund für jeweils 100 Länderspiele im Trikot der Nationalmannschaft geehrt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.09.2021 23:00 Uhr