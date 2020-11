DFB-Elf gewinnt Testspiel gegen Tschechien 1:0

Scholz hält weitere Finanzhilfen in der Pandemie für möglich

Berlin: In der Corona-Pandemie sieht Vizekanzler Scholz ausreichend Spielraum für weitere Finanzhilfen für die Betroffenen. Wenn es nötig werden sollte, können wir nochmal nachlegen, sagte der SPD-Politiker dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" wörtlich. Deutschland habe die finanzielle Kraft, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie in diesem und im nächsten Jahr abzufedern. Der bisherige Kurs der Bundesregierung zeigt nach Ansicht des Finanzministers Wirkung. Die Konjunktur habe rasch wieder Tritt gefasst, der Wirtschaftseinbruch halte sich in Grenzen. Scholz will am Nachmittag die Ergebnisse der neuen Steuerschätzung präsentieren. Es deutet sich an, dass Bund, Länder und Kommunen in den kommenden Jahren doch mit etwas höheren Einnahmen rechnen können als bisher gedacht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2020 06:00 Uhr