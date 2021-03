DFB-Elf gewinnt in Rumänien 1:0

Merkel und Söder sprechen sich für Änderungen am Infektionsschutzgesetz aus

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat sich in der ARD-Sendung Anne Will für Änderungen am Infektionsschutzgesetz ausgesprochen, falls die Ministerpräsidenten in der dritten Corona-Well nicht die nötigen Maßnahmen ergreifen. Sogenannten Modellversuchen zur Öffnung einzelner Bereiche des öffentlichen Lebens trotz hoher Inzidenzzahlen erteilte Merkel eine Absage. Außerdem sprach sich Merkel für Ausgangsbeschränkungen als wirksame Maßnahme aus. Gerade in den Abendstunden könne eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit ein wichtiges Mittel sein. Zudem brachte die Kanzlerin neue Kontaktbeschränkungen ins Spiel, um das exponentielle Wachstum zu stoppen. Beim Impfen forderte sie mehr Flexibilität. Wörtlich sagte Merkel: "Wenn drei Dosen abends übrig bleiben, müssen sie verimpft werden." Eine vorgezogene Ministerpräsidentenkonferenz lehnte sie wie Bayerns Ministerpräsident Söder ab. Der CSU-Chef sagte am Abend in den ARD-Tagesthemen, er sei offen dafür, dass ein geändertes Infektionsschutzgesetz die Länder zu Maßnahmen zwinge.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2021 23:00 Uhr