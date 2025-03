DFB-Elf gewinnt in Italien 2:1

Mailand: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich eine gute Ausgangsposition für das Erreichen des Final Four in der Nations League geschaffen. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann gewann das Viertelfinal-Hinspiel in Mailand gegen Italien trotz eines frühen Rückstands mit 2:1. Den Siegtreffer erzielte Leon Goretzka, der gerade erst in die Nationalmannschaft zurückgekehrt ist. Im Rückspiel am Sonntag in Dortmund kann die DFB-Auswahl schon mit einem Unentschieden den Einzug ins Finalturnier, das dann in Deutschland ausgetragen würde, perfekt machen.

