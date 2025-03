DFB-Elf gewinnt in Italien 2:1

Zum Sport: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der Hinrunde des Nations-League-Viertelfinales einen Sieg gegen Italien erzielt. In Mailand drehte das DFB-Team um Kapitän Kimmich in der zweiten Halbzeit einen 0:1-Rückstand. Am Ende lautete der Spielstand dann aus deutscher Sicht 2:1. Die Tore schossen Kleindienst und Goretzka. Das Rückspiel gegen die Squadra Azzura findet am kommenden Sonntag in Dortmund statt. Im Basketball hat der FC Bayern in der Euroleague am Abend eine Niederlage kassiert. Beim spanischen Team Saski Baskonia unterlag der deutsche Meister mit 89:112.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2025 06:00 Uhr