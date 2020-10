Nachrichtenarchiv - 11.10.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihr Gruppenspiel in der Nations League gegen die Ukraine mit 2 zu 1 gewonnen. Für das DFB-Team trafen Ginter und Goretzka. Deutschland liegt damit in der Gruppe auf Platz zwei hinter Spanien. Am Dienstag trifft die deutsche Nationalelf in Köln auf die Schweiz.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.10.2020 07:00 Uhr