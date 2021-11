DFB-Chef Koch plädiert für Impfung aller Nationalspieler

Corona-Maßnahmen in Bayern werden ab Dienstag weiter verschärft

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat eine weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen angekündigt. Neben der 2G-Regelung für Hotels und Gaststätten, die ab Dienstag gehen soll, müssen Gäste dort auf dem Weg zum Platz einen Mund-Nasen-Schutz tragen. In Diskotheken und Clubs gilt dann 2G+, zusätzlich braucht man einen Schnelltest. Täglich testen muss sich das Personal künftig in Kranken- und Pflegeeinrichtungen. Alternativ ist auch ein PCR-Test möglich, der zwei Mal in der Woche erfolgen muss. In Hinblick auf die Weihnachtsmärkte forderte der CSU-Chef eine deutschlandweit einheitliche Regelung. Er appellierte an die voraussichtlich künftige Ampelkoalition in der kommenden Woche ihren Gesetzentwurf nachzubessern. Söder empfahl in diesem Zusammenhang Zusatzbeschränkungen für Ungeimpfte und eine FFP2-Maskenpflicht im Bahn-Fernverkehr.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2021 16:00 Uhr