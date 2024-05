DFB-Chef gibt Titel als Ziel der Heim-EM aus

Jena: DFB-Präsident Neuendorf traut der Fußball-Nationalmannschaft unter Bundestrainer Nagelsmann den Titelgewinn bei der Europameisterschaft zu. "Wir wollen wie jede Mannschaft das Maximale erreichen und glauben, dass es möglich ist", sagte der Verbandschef bei der Eröffnungspressekonferenz des DFB im EM-Trainingslager in Thüringen. Die Vorbereitungen in Blankenhain bei Jena beginnen am Nachmittag mit einem öffentlichen Training. Am 14. Juni bestreitet Gastgeber Deutschland in München das Eröffnungsspiel gegen Schottland. Weitere Vorrundengegner sind Ungarn und die Schweiz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2024 14:00 Uhr