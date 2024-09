DFB bewirbt sich um Austragung der Frauen-EM 2029

Frankfurt am Main: Der Deutsche Fußball-Bund will 2029 zum dritten Mal die EM der Frauen ausrichten. Das hat das DFB-Präsidium beschlossen. Der Verband war zuletzt mit seiner Bewerbung für die WM 2027 an Brasilien gescheitert. Im Rennen um die Europameisterschaft in fünf Jahren bieten sich auch Dänemark und Schweden mit einer gemeinsamen Bewerbung sowie Portugal an. Die EM-Vergabe durch das UEFA-Exekutivkomitee findet im Dezember kommenden Jahres statt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.09.2024 04:00 Uhr