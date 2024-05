DFB beruft Stuttgarter Führich in EM-Kader

Frankfurt am Main: Der DFB hat den Stuttgarter Offensivspieler Chris Führich in den EM-Kader berufen. Der 26-Jährige gab sein Nationalmannschafts-Debüt unter Bundestrainer Nagelsmann bei dessen Premiere im vergangenen Oktober. Zuvor war bekannt geworden, dass auch der Dortmunder Angreifer Niclas Füllkrug bei der Heim-EM dabei sein wird. Das komplette Aufgebot wird Nagelsmann am Donnerstag bekanntgeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2024 12:00 Uhr