DFB-Auswahl trifft in Berlin auf die Türkei

Berlin: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat heute Abend ihr vorletztes Testspiel des Jahres. In Berlin geht es gegen die Türkei. Nach einem Sieg gegen die USA und einem Unentschieden gegen Mexiko will Bundestrainer Nagelsmann in seinem dritten Spiel den Aufwärtstrend fortsetzen - auf dem Weg zur Heim-EM im nächsten Jahr. Das Berliner Olympiastadion wird mit über 70 000 Zuschauern ausverkauft sein - es werden zehntausende Fans der türkischen Auswahl erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2023 07:00 Uhr