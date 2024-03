DFB-Auswahl startet mit Sieg in Frankreich ins EM-Jahr

Lyon: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist erfolgreich ins EM-Jahr gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Nagelsmann gewann am Abend bei Vizeweltmeister Frankreich mit 2:0. Florian Wirtz schrieb mit dem ersten Tor DFB-Geschichte: Es fiel bereits nach knapp acht Sekunden. Den zweiten Treffer erzielte Kai Havertz. Das nächste Freundschaftsspiel bestreiten die deutschen Fußballer am Dienstag in Frankfurt gegen die Niederlande.

